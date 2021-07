EXCLUSIV | Gigi Becali, lăudat pentru alegerea făcută: „Dinu Todoran știe cum se face performanță!”

Dinu Todoran, ultima dată la CSM Slatina, a fost ales drept noul antrenor principal al celor de la FCSB!

Numirea tehnicianului în vârstă de 42 de ani la cârma „roș-albaștrilor” a luat prin surprindere pe toată lumea din fotbalul românesc, iar Dinu Todoran a avut parte și de primii contestatari. Adus la FCSB după ce Marius Șumudică și Nicolae Dică au refuzat să preia echipa, Todoran l-a convins pe Gigi Becali prin simplul fapt că este credincios, dar și că știe foarte mult fotbal, în ciuda experienței fragede în antrenorat.

Nana Falemi, fostul jucător al Stelei din perioada 2000-2005, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre alegerea lui Gigi Becali și consideră că Todoran este un tehnician foarte bine pregătit. Cu toate acestea, Falemi este de părere că antrenorul FCSB-ului va avea nevoie de timp pentru a-și demonstra calitățile, însă îl îndeamnă pe afaceristul din Pipera să fie răbdător cu acesta pentru a putea avea rezultatele dorite.

„Eu cu Dinu Todoran am fost coleg la Petrolul. Este un super băiat, ştie cu ce se mănâncă fotbalul, ştie cum se face performanţa, dar rămâne de văzut ce va face la FCSB. Acolo este greu de lucrat, este un alt nivel faţă de echipele pe care le-a mai antrenat şi va fi, cu siguranţă, un test pentru el. Fotbal ştie, are capacitatea de a mobiliza un vestiar, dar are nevoie de timp.

Rămâne de văzut dacă va primi acest timp sau nu. În momentul acesta nu are argumente de a se impune în faţa lui Gigi Becali, dar rezultate vor spune dacă are sau nu acest drept. Şi în cazul lui Reghecampf a fost la fel şi a reuşit să în cele din urmă să aibă acele performanţe la echipă. Eu îi doresc succes, întotdeauna a fost un tip vesel, pozitiv, dar atunci când vine vorba de muncă este ferm şi extrem de serios!”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.