Boloni a reușit să o salveze pe Metz de la retrogradarea directă: „Am numărat minutele”

Ladislau Bölöni, antrenorul FC Metz, a explicat că s-a temut de retrogradarea echipei sale până în ultima secundă, când Lorient mai avea nevoie doar de un singur gol în faţa formaţiei Clermont (5-0) pentru a trimite clubul în Ligue 2.

În ultima etapă a campionatului Franţei, FC Metz a fost învinsă de Paris St Germaine cu 2-0. Golurile parizienilor au fost înscrise de Soler (min. 7) şi Lee Kang-in (min. 12). Lorient, echipa care se bătea cu Metz pentru evitarea retrogradării a învins cu 5-0 pe Clermont, la doar un singur gol de scorul care era necesar pentru a o întrece pe Metz. Pentru echipa lui Boloni urmează un meci de baraj.

„Desigur, am vorbit cu jucătorii despre rezultatul de la Lorient. Am numărat minutele, m-am uitat la ceas şi, din când în când, am întrebat cât e scorul”, a adăugat el.

„Eram îngrijorat, aşteptam finalul meciului. În vestiar, le-am spus jucătorilor că nu este normal să îi felicit după un meci pierdut, dar i-am felicitat în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat. Parizienii au avut în continuare ocazii şi au dominat, dar noi am reuşit să nu mai primim gol. De asemenea, am ţinut cont de informaţiile pe care le aveam de la Lorient”, a mai spus Boloni.