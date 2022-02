Bomba serii în fotbalul european! Roman Abramovich renunță la finanțarea lui Chelsea

Miliardarul rus și-a anunțat decizia chiar prin intermediul siteului oficial al grupării londoneze.

Decizia este în strânsă legătură cu sancțiunile impuse de Marea Britanie oligarhilor apropiați de Vladimir Putin în contextul invadării Ucrainei de către Rusia. Totuși măsura luată de omul de afaceri ar putea să fie doar una care să aibă acoperire în actele oficiale. Pentru că altfel, Abramovich poate investi în continuare în clubul de pe Stamford Bridge, fără să mai dețină o calitate oficială.

„De-a lungul celor aproape 20 de ani în care am deținut clubul Chelsea, mi-am considerat întotdeauna rolul ca al unui custode a cărui sarcină este să se asigure că are cât mai mult succes astăzi, dar care construiește și un viitor. Am luat întotdeauna decizii în interesul clubului. Eu rămân dedicat acestor valori.

De aceea, le ofer astăzi administratorilor fundației caritabile a lui Chelsea echipa de fotbal. Cred că în prezent ei sunt în cea mai bună poziție pentru a avea grijă de interesele clubului, ale jucătorilor, staff-ului și fanilor”, a fost mesajul rusului pentru fanii clubului englez.

Perioada în care Abramovich a fost patronul albaștrilor a fost cea mai prolifică din istoria clubului înființat în 1905. Din 2003 până astăzi, Chelsea a câștigat 5 titluri, 5 Cupe ale Angliei, 3 Cupe ale Ligii, două Ligi ale Campionilor și două trofee Europa League. După ce au apărut zvonurile în privința interzicerii sale pe teritoriul Marii Britanii, fiica lui Abramovich a postat un mesaj sugestiv pe rețelele de socializare, în care îl acuză pe președintele Putin pentru declanșarea conflictului.