Brazilianul apreciat în Liga 1 care e gata să îi dea o mână de ajutor lui Gigi Becali: „Vreau să mă apuc de impresariat”

Wesley Lopes a fost unul dintre cei mai buni străini care a jucat vreodată în fotbalul românesc. Iar cifrele vin în sprijinul fostului jucător al Vasluluiului.

El este al doilea cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1. A fost depășit doar de un alt brazilian, Eric de Oliveira, în urmă cu doi ani. Însă moștenirea sa dăinuie pe plaiuri mioritice, mulți investitori de la noi dorind să mai găsească un fotbalist precum Wesley pentru a putea face performanță. Unul dintre cei mai mari fani ai săi a fost Gigi Becali, pe care acum sud-americanul ar putea să îl ajute din noua sa postură de impresar.

”Vreau să mă apuc de impresariat şi am vorbit cu mai mulţi oameni. O să vin în România şi o să merg şi în Portugalia şi în Spania. Mi-ar plăcea să aduc jucători brazilieni în Europa şi să îl găsesc pe noul Wesley. Mi-am făcut acum o pagină oficială de Instagram şi încerc să mă reconectez la fotbal.

O să vin în vară şi mă duc la Gigi Becali la palat, cu voi, presa, cu televiziunea şi îi duc un platou de mici. Sigur s-ar bucura. Berea să o dea el că are mai mulţi bani ca mine! Şi mă duc să îl văd şi pe Porumboiu la „Ţărănoaia”, la Vaslui. Aşa să îi transmiteţi. Vorbesc serios! Chiar nu glumesc!„, a precizat fostul jucător într-un dialog cu Fanatik.

Dacă planurile o să îi iasă așa cum și-a propus, Wesley va putea să stea la aceeași masă cu finanțatorul FCSB, lucru de care nu a avut parte în perioada petrecută ca jucător în România.

„Nu ştiu dacă mai vrea jucători străini. Fac eu pregătire o lună de zile şi joc dacă mă mai vrea. Să mă bage cinci minute, dau gol şi ies afară! Glumesc! Câţi ani am jucat în România, deşi am fost aproape să ajung la FCSB, nu am vorbit niciodată faţă în faţă! Niciodată. Nu am avut ocazia. Eu la Vaslui, el la Bucureşti, nu ne-am întâlnit”, a mai glumit brazilianul.