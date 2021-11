BREAKING NEWS | Edi Iordănescu a plecat de FCSB! Gigi Becali: „Nu mă așteptam la așa ceva”

FCSB a rămas fără antrenorul principal, după ce Edi Iordănescu a decis să plece, fiind sătul de tot conflictul izbucnit în ultimele zile între el și Gigi Becali.

Cu toate că avea o clauză de reziliere în valoare de 500.000 de euro, tehnicianul de 43 de ani a hotărât că nu mai are rost să continue pe banca ”roș-albaștrilor”, informează fanatik.ro.

”Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Eu nu am înțeles nimic… Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva… Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca”, a declarat Gigi Becali, pentru gsp.ro.