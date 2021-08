BREAKING NEWS | Leo Messi semnează cu noua sa echipă: „Negocierile au fost oficial încheiate”

Lionel Messi (34 de ani) și-a găsit echipă, după anunțul despărțirii de Barcelona. Internaționalul argentinian va juca la PSG. Gruparea pariziană i-a propus un contract pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Anunțul a fost făcut de șeicul Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, fratele emirului Qatarului. Acesta a scris pe Twitter că negocierile dintre cele două părți au fost finalizate.

“Negocierile au fost oficial încheiate. Anunțul, în curând”, a scris Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani pe rețelele sociale, citat de Marca.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021