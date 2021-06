BREAKING NEWS | Simona Halep s-a retras de la turneul german de la Bad Homburg!

Favorita numărul unu, Simona încă se resimte dupa accidentarea suferită la gambă în timpul turneului de la Roma. Halep și-a anunțat retragerea chiar în ziua în care urma să participe la intâlnirea cu reprezentanții mass-media acreditați la turneu. Abandonul pune sub semnul întrebării chiar și prezența la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon.

Simo acuză în continuare probleme la gamba piciorului stâng, la care a suferit o dublă ruptură musculară în timpul turneului din capitala Italiei.

„Din cauza accidentării la gambă, Simona Halep este forțată să se retragă. Însănătoșire grabnică, Simona”, se arată într-un comunicat al organizatorilor

Bad Homburg, turneu pe iarbă, era ultima repetiție înainte de grand slam-ul londonez.

Simona Halep just withdrew from Bad Homburg Open. Calf injury still a problem. She tried though, was supposed to have her media day today. Now big question is of course if she will be able to play Wimbledon.

