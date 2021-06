BREAKING NEWS | Simona Halep s-a retras de la Wimbledon! Mesajul sportivei

Fostul lider mondial, Simona Halep, continuă să aibă probleme din punct de vedere medical, astfel că accidentarea de la Roma a făcut-o să se retragă de la turneul din Germania, Bad Homburg, dar și de la Wimbledon!

Jucătoarea în vârstă de 29 de ani pare că este urmărită de ghinionul accidentărilor, iar începând cu anul acesta a fost nevoită să abandoneze mai multe turnee din cauza problemelor medicale. Deși se simțea bine și așteapta cu nerăbdare să revină pe terenul de joc, Halep a acuzat dureri în zona gambei, astfel că s-a văzut nevoită să se retragă și din întrecerea de la Wimbledon, una dintre cele mai importante competiții ale tenisului mondial.

Turneul de la Wimbledon se va desfășura în perioada 28 iunie – 10 iulie.

„Cu mare tristețe îmi anunț retragerea, deoarece accidentarea mea la gambă nu s-a recuperat complet. Am dat tot ce aveam pentru a fi gata să joc Wimbledon și, după ce am avut amintiri atât de speciale de acum 2 ani, am fost încântată și onorată să mă întorc aici pentru apărarea titlului.

Din păcate, corpul meu nu a cooperat și va trebui să păstrez acel sentiment pentru anul viitor. Pot spune cu sinceritate că sunt foarte descurajată și supărată că trebuie să iau această decizie. Vom vedea ce ne rezervă viitorul, dar sper că mă va face o persoană și o atletă mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere și sprijin!”, a fost mesajul postat de Simona Halep, pe Instagram.