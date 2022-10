Umilința cu Silkeborg a fost de ajuns! Gigi Becali se retrage de la FCSB: ”Ăștia m-au luat de prost! Nu discut cu MM Stoica, că nu comandă el pe banii mei!”

FCSB a pierdut și returul de acasă contra Silkeborg (0-5). Bucureștenii au primit astfel 10 goluri în două meciuri și sunt codașii grupei B din Conference League.

Becali a oferit mai multe declarații a doua zi după meci. Petronul a fost foarte supărat și a anunțat că se retrage din fotbal.

”E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet.

Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor.

Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru ProSport.