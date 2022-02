Budescu, fericit după victoria cu Sepsi: „N-am mai dat gol cu capul din copilărie”

FC Voluntari a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi Sf. Gheorghe, într-un meci din etapa a 27-a a Ligii 1.

Constantin Budescu a marcat două goluri. În minutul 23, mijlocașul ofensiv a deschis scorul cu o lovitură cu capul, iar cu zece minute înainte de final, Budescu a transformat un penalty.

”E important că am câștigat pentru că am pierdut puncte etapele trecute și trebuia să recuperăm. Mă bucur că am reușit să duc atâtea minute, sunt aproape de 100%, sper ca totul să fie bine în continuare. Matematic, nu suntem în play-off, dar am luat o opțiune serioasă.

Sperăm la un loc cât mai sus, poate chiar unul de Europa, pentru că avem o echipă bună, cu experiență, și putem face față în Europa”, a declarat Constantin Budescu.

Acesta a făcut o glumă cu Vadim Rață, autorul centrării de la primul gol.

”Știu că am mai dat unul pe la Mediaș, dacă îmi aduc bine aminte. Chiar m-am mirat și eu, i-am spus lui Vadim că nu am mai dat gol cu capul din copilărie”, a spus Constantin Budescu.

FC Voluntari ocupă locul trei, cu 46 de puncte, în timp ce Sepsi e pe 10, cu 33 de puncte.