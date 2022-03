Budescu readuce magia pe teren și cele 3 puncte în contul Voluntariului

Victoria din această seară a celor de la Voluntari le oprește seria impresionantă a oltenilor. CS U Craiova a fost învinsă cu scorul de 3-1, iar Budescu a fost omul meciului.

Budescu a reușit să fie implicat în toate cele 3 goluri ale Voluntariului. Chiar dacă nu a marcat, Constantin Budescu a contribuit la toate golurile ilfovenilor şi a făcut una dintre cele mai bune partide de după plecarea de la FCSB.

„Se întâmplă să greşim cu toţii. E bine că totul s-a terminat cu bine. Au fost câteva faulturi, mi-a explicat ceva arbitrul. Nu mai contează, mă bucur că am câştigat.

Ne-am propus să schimbăm un pic jocul şi să jucăm de plăcere, nu mai avem acea presiune. Suntem în play-off şi vrem să ne bucurăm de fotbal. S-a văzut o schimbare destul de mare. Mai sunt 8 etape de jucat şi se poate întâmpla orice.

Vom vedea (n.r. dacă va fi convocat la naţională), eram foarte bine pregătit fizic. Din păcate am făcut o mică ruptură la inghinali, trebuia să stau 3 săptămâni, dar am preferat să joc. Nu m-am antrenat 7-8 zile, dar am jucat 82 de minute. Mă bucur că am reuşit să rezist şi că am câştigat”, a declarat Constantin Budescu la flash interviu.