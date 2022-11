Bundescu, planuri mari la Petrolul: ”Vrem să ajungem acolo!”

Petrolul Ploieşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe UTA Arad, într-un meci al etapei a 17-a din Superligă.

Jair a deschis scorul pentru Petrolul, în minutul 52, după ce a executat o lovitură de la 11 metri.

Irobiso a dublat avantajul gazdelor.

Otele a redus din diferență în minutul 76, dar până la pauză, UTA nu a mai putut egala.

La finalul meciului, Budescu a oferit mai multe declarații.

”Sunt trei puncte importante. Este bine că am depășit acea pasă proastă. Avem trei victorii la rând și e foarte bine. Trebuie să o luăm pas cu pas. Avem meciul din Cupă, apoi partida cu Sepsi și apoi va veni o pauză.

A fost o primă repriză dificilă, apoi am reușit să marcăm de două ori. Am primit gol și am terminat cu emoții. Sunt din ce în ce mai bine. Mai am puțin și revin la sută la sută.

Se poate, chiar dacă nu era stabilit ca obiectiv, ne dorim să jucăm în play-off. Avem un grup unit, chiar formăm o familie. Toate sunt în regulă și sperăm să meargă la fel în continuare”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.