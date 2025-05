Buricea e optimist înaintea meciului cu Portugalia: „Cu o victorie, România e calificată 99% la Campionatul European”

Echipa națională de handbal masculin a României întâlnește selecționata Portugaliei, joi, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor ”Simona Amânar” din Constanța, într-o partidă din Grupa a 8-a a fazei secunde a calificărilor pentru Campionatul European din 2026.

Buricea este convins că meciul va fi unul dificil

Selecționerul echipei naționale de handbal masculin a României, George Buricea, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Constanța, că a făcut toate calculele și cu o victorie în meciul cu Portugalia, penultimul din cadrul Grupei a 8-a, prima reprezentativă este calificată în proporție de 99% la Campionatul European din 2026.

”Băieții au fost foarte implicați în aceste zile de când ne-am întâlnit. Sunt concentrați și dornici să obțină un rezultat bun. Nu vor să lase să treacă o oportunitatea de a merge din nou la un Campionat European pentru că nu te întâlnești de multe ori în viață cu ea. Jucăm cu o națională care a terminat în primele patru din lume și chiar dacă nu vine cu toți jucătorii poate oricând să formeze nu doar o echipă, ci două sau trei. Am făcut toate calculele posibile și cu o victorie, deci cu 2 puncte, România poate fi calificată la Campionatul European în proporție de 99%. Ar însemna enorm pentru mine o calificare aici, la Constanța. Eu consider că dacă îți faci bine meseria și ești corect cu ea atunci ești răsplătit”, a spus el.

”Eu funcționez întotdeauna mai bine sub presiune și cred că și jucătorii. Pentru că s-au apucat de handbal tocmai pentru a juca meciuri cu mare presiune. Evident că sunt anumite emoții, dar nu unele care să ne copleșească. Am în lot și jucători cu experiență care au evoluat în astfel de meciuri. Dar spun eu că vom trece peste emoții și vom face un meci mare. Vom avea și ajutorul publicului din Constanța, unul cunoscător de handbal. Va fi un meci care va fi decis de mici detalii”, a adăugat selecționerul.

Buricea este convins că meciul va fi unul dificil, chiar dacă Portugalia nu va veni la Constanța cu cei mai buni jucători ai săi.

”Este o oportunitate faptul că Portugalia nu vine cu prima echipă, dar sunt convins că orice jucător al lor care ajunge la lot se va bate cu dinții pentru a câștiga și a merge la un Campionat European. Așa că pericolul vine de peste tot în acest meci. Ca jucător nu am jucat cu naționala împotriva Portugaliei, dar am jucat cu Constanța cu Sporting, Benfica și Braga și nu am pierdut niciodată. Și sper ca istoria să se repete”, a explicat antrenorul.