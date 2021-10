Cad capete la FC Botoșani după înfrângerea cu Farul: „Trebuia scos din minutul -100. Nu mă prinde Paștele cu el”

Viitorul a câștigat meciul disputat vineri seară, în prologul etapei a 14-a a Ligii 1, cu 2-0, în deplasare, cu FC Botoșani.

La finalul partidei, finanțatorul moldovenilor, Valeriu Iftime a vorbit despre înfrângerea echipei sale. Iftime l-a desființat pe atacantul lui FC Botoșani, Jucie Lupeta, despre care a declarat ironic că ar fi trebuit scos de pe teren în minutul -100.

”A fost un meci frumos. Cred că am jucat fotbal, am avut două bare. Arbitrajul a fost corect. Noi am avut neșansă. Am lovit bara de două ori. Nu putem spune că a fost un meci urât. Botoșani e într-o criză de rezultate. E clar că ceva se întâmplă când îl scoți în minutul 42.

Lupeta trebuia scos din minutul -100. Eu am spus că mi se pare că e lemnos, dar Croitoru mi-a zis că îl face fotbalist. Cum i-a făcut și pe alții, am spus da, dar văd că aici e capăt de drum. Să dea Dumnezeu să poată mai mult, dar când am văzut cum se mișcă, îmi e frică că rupe un jucător advers, că îl bagă în spital.

Edjouma are calitățile lui, dar, din moment ce joacă la Botoșani, nu e cel mai mare fotbalist din curtea lui. Am insistat mult, nu am avut greșeli impardonabile. Noi am fost un pic mai încrezuți. La început mi s-a părut că e non combat, până la golul ăla fabulos. Până la urmă ăsta e nivelul nostru. Între a fi în play-off și între a nu fi în play-off nu e mare distanța. Am pierdut multe puncte. Am avut câteva etape în care am pierdut și pe greșeli de arbitraj. Istvan Kovacs este formidabil de bun. Nu i-a lăsat să simuleze. Poate nu trebuia să dea galben. Nu îi dai 11 metri, dar nu îi dai galben. Farul joacă bine.

E o echipă de talia noastră, poate un pic peste noi. Când se deschide, atunci ia bătaie, ca și noi. Sunt fotbaliști, au execuții uneori. Nu pot să spun că au avut mai multe ocazii ca noi, am avut două ratări grele. Nu mă gândesc la măsuri. Ce să fac, să îl bat pe Papa? În iarnă, trebuie structurat lotul. Nu mă prinde Paștele cu Lupeta. El nu mănâncă ouă roșii ca mine. Mi se pare că nu joacă fotbal, dar poate așa l-a văzut Marius, poate greșesc eu”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.