Cadoul de 35.000 € pe care Gigi Becali i l-a făcut lui Octavian Popescu: ”I-am luat și apartament”

Gigi Becali și-a amintit că i-a dăruit un cadou în valoare de 35.000 de euro lui Octavian Popescu, respectiv una automobil, în urmă cu doi ani.

Patronul i-a mai dat jucătorului său încă 200.000 de euro pentru a-și achiziționa un apartament, sumă pe care Octavian Popescu o va da înapoi.

Latifundiarul din Pipera a mai împrumutat bani și altor ”roș-albaștri”.

”Ianis Stoica a vrut apartament, 200.000, ia-i apartament de 200.000, scade din salariu. Șut, vreau apartament, i-am luat apartament, scade din salariu. Cine îți ia apartament?

Coman, 300 de mii apartament. Ia-i apartament, scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa?

Miculescu are 10-12.000. În Miculescu am încredere, când a intrat, omul a dat gol. Cornerul (n.r. cu Farul) e de la el, lui nu i-a venit bine, că dacă o primea bine, îi rupea urechile, are execuții Miculescu. Va intra cu Craiova, dar 20 de minute, când obosește Tavi.

Păi, cum n-a primit? George (n.r. Octavian Popescu) a primit imediat apartament. I-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. I-am luat cadou mașină de 35.000 și apartament de 200.000”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.