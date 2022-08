„Câinii”, onești înaintea partidei cu Oțelul: „Dinamo nu are lot de promovare, trebuie să fim sinceri!”-Ce a declarat mijlocașul Neluț Roșu despre echipa sa!

Dinamo a debutat cu dreptul în primul ei sezon de Liga 2 (1-0 contra Progresul Spartac). Pentru clubul bucureștean urmează duelul cu Oțelul lui Dorinel Munteanu.

Neluț Roșu, mijlocaș proaspăt-venit la Dinamo în această vară, a avut un discurs sincer înaintea meciului cu Oțelul.

„Dinamo nu are lot de promovare, trebuie să fim sincer!”

”Este un derby al ligii secunde, din păcate. Sperăm să fim bine la ora meciului, să facem un meci mai bun decât cel cu Progresul Spartac. Foarte important este rezultatul, venim după o perioadă mai grea, cred că doar rezultatul contează pe început de sezon. Restul le putem regla pe parcursul campionatului.

Avem echipament, apă, mâncare, terenul de antrenament este foarte bun, avem din punct de vedere al condițiilor, condiții bune, celelalte probleme sperăm să se rezolve. Și pentru noi, dar și pentru suporteri, club, să fie mai bine.

Starea de spirit este foarte bună, fiecare cam am venit, știau care este situația clubului, nu ne-a apăsat într-un fel, problemele care sunt acum. Fiecare este încrezător, cei tineri își doresc să joace bine, să prindă un nou contract, lucrurile se vor rezolva în scurt timp.

Noi ne gândim într-o singură direcție, să formăm o echipă bună, un grup și să ne batem pentru un loc în play-off, să promovăm, dacă vom reuși asta, rămâne de văzut. Noi sperăm să vină cineva lângă echipă, sperăm să se rezolve problemele. Nu jucăm pentru patron, trebuie să jucăm pentru noi, să câștigăm, automat toată lumea va fi fericită.

Cred că este un an important, chiar dacă s-a retrogradat, este un an în care avem șansă să revenim. Dinamo nu are lot de promovare, trebuie să fim sinceri, realiști, ne batem, luptăm, o să vedem ce se întâmplă. Nu știu care echipa are lot de promovare, este important la finalul campionatului, au fost surprize. Anul trecut, era să promovăm cu Chiajna de pe locul 5. Nu există favorit, fiecare echipa are șansa ei, poate să obțină promovarea.

Noi ne uităm ce facem și să promovăm noi, nu ne interesează de alte echipe, că au probleme, dacă noi nu reușim să câștigăm, de ce să ne uităm la altă echipă. Important e ce facem noi și să tragem linie la final.

Și în liga a doua sunt jucători cu calitate, o promovare este frumoasă, dacă o obții, vedem la final ce se întâmplă. La Clinceni este un gazon bun, care ajută ambele echipe, pot să practici un joc mai bun. Dinamoviștii vin peste tot în țară, nu doar la Arcul de Triumf, ați văzut și în deplasare cu Progresul, am avut aproape plin tot stadionul, era roșu.

Nu doar banii sunt importanți, când ai rezultate și victorii, echipa merge bine, automat o să vină cineva lângă echipa și o să bage bani. Să fim noi bine, să reușim să câștigăm și cred că o să bine în final”, a declarat Neluț Roșu, în cadrul unei conferințe de presă.