Campioană olimpică și mondială, arestată pentru conducere în stare de ebrietate și abuz asupra copiilor

Hope Solo, fostul portar al naționalei feminine de fotbal a Statelor Unite, a fost arestată în Carolina de Nord pentru conducere în stare de ebrietate şi abuz asupra copiilor ei. Fosta sportivă este campioană mondială şi dublă campioană olimpică.

Solo era leşinată la volanul maşinii ei, având motorul pornit și fiind în stare de ebrietate, iar cei doi copii ai ei în vârstă de doi ani se aflau în mașină, pe bancheta din spate.

Hope Solo a fost încarcerată la un centru de detenţie din Forsyth County. Ulterior, ea a fost eliberată şi se află la domiciliu, alături de soţul ei şi de copiii cuplului, cei doi gemeni care se aflau în mașină cu ea.

Hope Solo was arrested on suspicion of DWI, resisting arrest and misdemeanor child abuse in North Carolina on Thursday, reports @TMZ_Sports pic.twitter.com/s6CH4Huz4H

— B/R Football (@brfootball) April 1, 2022