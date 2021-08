Când va avea loc tragerea la sorţi a grupelor Conference League. În ce urnă face parte CFR Cluj

CFR Cluj va participa în grupele Conference League și va fi în a doua urnă valorică, la tragerea la sorţi programate la ora 14.30, la Istanbul.

Componenţa celor patru urne:

Urna 1: AS Roma (Italia), Tottenham (Anglia), Basel (Elveţia), Slavia Praga (Cehia), FC Copenhaga (Danemarca), Gent (Belgia), AZ Alkmaar (Olanda), LASK (Austria)

Urna 2: Feyenoord (Olanda), Qarabağ (Azerbaiddjan), Maccabi Tel-Aviv (Israel), PAOK (Grecia), Rennes (Franţa), Partizan (Serbia), CFR Cluj (România), Zorya Luhansk (Ucraina)

Urna 3: Union Berlin (Germania), ŢSKA Sofia (Bulgaria), Vitesse (Olanda), Slovan Bratislava (Slovacia), Jablonec (Cehia), Alashkert (Armenia), Flora Tallinn (Estonia), Kairat Almaty (Kazahstan)

Urna 4: Lincoln Red Imps (Gibraltar), Randers (Danemarca), Omonia (Cipru), Anorthosis (Cipru), HJK Helsinki (Finlanda), Maccabi Haifa (Israel), Bodø/Glimt (Norvegia), Mura (Slovenia)

Cele şase etape ale grupelor vor avea loc la următoarele date:

Etapa 1: 16 septembrie

Etapa 2: 30 septembrie

Etapa 3: 21 octombrie

Etapa 4: 4 noiembrie

Etapa 5: 25 noiembrie

Etapa 6: 9 decembrie

All you need to know about today's #UECL Group Stage draw! 👇#UECLdraw 🔜

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 27, 2021