Când va reveni Budescu pe teren, după ce a semnat cu Petrolul: ”Nici nu vreau să risc!”

Constantin Budescu, mijlocașul de 32 de ani, a semnat în cele din urmă cu Petrolul Ploiești. Acesta va aparține de gruparea prahoveană timp de 2 sezoane.

Budescu a fost deja primit cum se cuvine de colegii săi. Iată cum l-au „botezat” pe mijlocaș. De asemenea, Budescu a anunțat când va reveni pe teren.

”În mare parte, acesta este motivul pentru care am semnat pe o perioadă scurtă cu FC Voluntari. Eu am spus asta de când eram la Volutari, am spus că aş prefera să mă întorc la Petrolul.

Chiar vreau să mă retrag în tricoul Petrolului. După cum îl vedeţi pe Tamaş, aş vrea să fiu şi eu aşa, la vârsta lui, se mişcă foarte bine şi chiar sunt invidios. El e din ce în ce mai bun cu înaintarea în vârstă.

Tamaş chiar cunoaşte mai multă lume decât mine în Ploieşti, am fost şi eu surprins. Mă cheamă uneori la nişte întâlniri… <<Hai să vorbim cu cine din Ploieşti>>, <<Cu cine?>>, <<Cum cu cine? Stai în Ploieşti şi nu ştii?>>. Chiar se simte foarte bine în Ploieşti, iar lumea de aici îl apreciază.

Doar fotbalul mă mai ţine în circuit, tot timpul am jucat de plăcere şi asta o să fac în continuare. Cred că voi reveni în teren la finalul lunii septembrie, eu mi-am propus mai devreme, dar nici nu vreau să risc” , a spus Constantin Budescu.