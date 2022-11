Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o la FCSB?” » Nicolae Dică, totul despre tensiunile din vestiar și ce-și reproșează: „Nu mă voi abate niciodată de la asta!”

Nicolae Dică, fostul tehnician al celor de la FCSB, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fotbaliștii roș-albaștrilor. Totul, în contextul zvonurilor că „greii” vicecampioanei nu ar fi tolerat în vestiar stilul strict și inflexibil al lui „Nick”.

„Atmosfera din vestiar o fac jucătorii. Eu nu vin în vestiar să vin să dansez, să beau bere cu jucătorii. Ei trebuie să facă atmosferă.

Dar eu am reușit să duc echipa în Europa după cinci ani, nu a dus-o altcineva. Sau a dus-o cineva de sus? (n.r. – gesticulează teatral) O fi făcut și Dică ceva pe la cluburile alea pe la care a fost… Am avut trei luni în care am reușit să facem o performanță!

Întrebați-l pe Ianis Stoica cât am vorbit cu el și cât a vorbit «secundul» meu George Cotigă cu el. Mergeți și întrebați-l pe Ianis Stoica! N-ai cum să vorbești cu fiecare jucător în fiecare zi. Sunt sigur 100% că am găsit echilibrul necesar”, a spus Nicolae Dică, la GSP Live.

„Ca jucător, am realizat totul pe disciplină și pe muncă. Ca antrenor, vreau să se întâmple același lucru. Nu mă voi abate de la asta. Îmi place ce a făcut selecționerul Camerunului, l-a trimis pe Onana acasă fiindcă nu a respectat anumite lucruri. Așa se poate face performanță, cu disciplină. și muncă.

Dacă atitudinea mea i-a îndepărtat pe jucători? E posibil orice! Dar tu, ca jucător, ești plătit să vii acolo și să te antrenezi. Tu trebuie să te antrenezi pentru tine, nu pentru mine sau pentru altcineva”, a mai spus Dică.