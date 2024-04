Care este starea lui Luca Mihai, jucătorul grav accidentat în partida Dinamo-Poli Iași 1-0: „Are timpanul spart!”

Poli Iași a pierdut în deplasare cu Dinamo (0-1). Trupa moldavă a pierdut de asemenea și un jucător important.

Luca Mihai a fost faultat grav de către Josue Homawoo. Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, a oferit detalii despre starea tânărului fotbalist.

„Are timpanul spart!”

„Este la spital și o să mai facă un CT mâine (n.r. luni, 15 aprilie). Are destule complicații. Are timpanul spart și fracturi multiple. A fost o perioadă inconștient, dar și-a revenit. Mama și tatăl lui au venit din Germania, special să îl vadă la meci.

Este un jucător de perspectivă, ar fi păcat să i se întâmple ceva. Avea un viitor frumos. Sperăm să fie totul bine, ne dorim ca băiatul să fie bine. Nu a fost ușor nici pentru colegii lui. Am coborât la vestiar să îi încurajez pentru că erau și ei

Băieții au avut reacție, au arătat că sunt bărbați. Au arătat că își doresc să câștige, s-a văzut că au avut tărie de caracter. I-am încurajat după joc, cu toții erau dezamăgiți de maniera de arbitraj a lui Ovidiu. A fost un arbitraj de Liga a 3-a. Am 27 de ani în fotbal, dar nu am mai trăit asemenea arbitraj.

Maniera de arbitraj a spus totul. Am fost dezavantajați. Nu am fost furați. Echipa adversă a fost împinsă de Ovidiu, s-a văzut înainte să fie eliminat Bouhenna, a fost un cot.

La pauză, am coborât și am dat de ei. Am avut o discuție cu ei, dar nu a durat mult pentru că au mers la cabine. Nu am intrat în amănunte, pentru că eram și eu nervos. Am dat cu ochii de ei și am schimbat câteva vorbe”, a spus Cornel Șfaițer, pentru Digi Sport.