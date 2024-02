Care sunt cele mai valoroase echipe de fotbal din lume

În clasamentul mondial al celor mai valoroase branduri sportive figurează 11 echipe de fotbal. Cel mai bine clasat club, pe 13, este Manchester United. În top 100 mai sunt două din liga spaniolă, Real Madrid (locul 19) şi FC Barcelona (23), una din Bundesliga, Bayern Munchen (34), una din Franţa, Paris Saint-Germain (6), şi una din Serie A italiană, Juventus Torino (98).

Echipa Dallas Cowboys, din Liga profesionistă de fotbal american (NFL), este cea mai valoroasă franciză sportivă din lume, cu o valoare de piaţă de 9,2 miliarde de dolari, potrivit Sportico, platforma digitală specializată în analiza industriei sportului, informează EFE.

Datele Sportico s-au bazat pe rezultatele din ultimele 12 luni, în care echipa din Texas a înregistrat venituri de 1,05 miliarde de dolari.

Dallas Cowboys a fost înfiinţată în 1960 şi, de-a lungul istoriei sale, a câştigat de cinci ori Super Bowl-ul, fiind a doua echipă cu cele mai multe titluri de campioană a NFL, alături de San Francisco 49ers.

Echipa este patronată de miliardarul Jerry Jones, care a achiziţionat franciza texană în 1989, în schimbul sumei de 150 de milioane de dolari.

Cowboys se află în fruntea grupului de echipe din NFL care domină clasamentul celor mai valoroase 100 de francize sportive din lume.

Alături de Dallas Cowboys, care apare pe prima poziţie, între locurile 6 şi 10 se află formaţiile New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers şi New York Jets.

Top 10 este completat, între locurile doi şi patru, de Golden State Warriors, New York Knicks şi Los Angeles Lakers din liga nord-americană de baschet (NBA) şi de New York Yankees, din Major League Baseball (MLB), aflată pe poziţia a cincea.

În lista celor mai valoroase 100 de francize, cele 32 de echipe NFL apar între locurile 1 şi 53, ultima dintre acestea fiind Cincinnati Bengals (53), cu o valoare de 4 miliarde de dolari.

Fundamentale pentru acest succes sunt acordurile comerciale pe care NFL le are cu reţele precum ESPN, NBC, CBS, Fox şi sisteme de streaming precum Amazon şi YouTube, cu o valoare cumulată de 125 de miliarde de dolari.

Pe lângă cele 32 de echipe din NFL, lista cu cele mai valoroase 100 de francize sportive este completată de cele 30 de echipe NBA, 17 din MLB, 7 din NFL (liga profesionistă nord-americană de hochei) şi 3 echipe de Formula 1.