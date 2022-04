Carlo Ancelotti, entuziasmat după calificarea Realului în semifinalele Ligii Campionilor: „Magia a ieșit la suprafață”

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, deși a fost învinsă de Chelsea pe teren propriu, cu 2-3, după prelungiri. În tur, echipa spaniolă se impunea cu 3-1.

Carlo Ancelotti și-a lăudat jucătorii pentru prestație

La finalul confruntării, antrenorul gazdelor, Carlo Ancelotti, a pus prestația mai modestă a elevilor lui din prima parte a meciului pe seama scorului din tur. „Am suferit foarte mult, cred că nu am fost foarte hotărâți să atacăm și să marcăm pentru că nu aveam nevoie.

La 0-3, am reușit să ne eliberăm și magia stadionului a ieșit la suprafață, magia acestui club.

Ei au spus că echipele din Spania sunt inferioare celor din Anglia, dar iată că două cluburi spaniole au ajuns în semifinale”, a spus Carlo Ancelotti.

Thomas Tuchel este de părere că Chelsea merita să se califice în semifinale

De partea cealaltă, tehnicianul german Thomas Tuchel a spus că Real Madrid a obținut o calificare nemeritată. „Meritam să ne calificăm, dar n-am avut suficient noroc în această seară.

Ce altceva ne-a lipsit? Nimic! Pe ansamblul celor două manșe, am făcut două-trei greșeli mari în apărare, dar se întâmplă. Astăzi, o singură echipă merita să meargă mai departe.

Am avut șansa să înscriem golul patru, nu am văzut acea fază cu hențul, cu golul anulat. Practic, am înscris patru goluri, am avut alte ocazii. În apărare, nu le-am permis celor de la Real Madrid să aibă multe șanse de gol. Per ansamblu, meritam să ne calificăm.

Sunt foarte mândru de evoluția jucătorilor. Au demonstrat caracter, disciplină și mult devotament. A fost o performanță colectivă, pot fi foarte mândri de ei. Nu am regrete. O înfrângere de acest tip poate fi primită cu mândrie.

Suntem o echipă specială, dacă am reușit să jucăm așa la Madrid și să depunem acest gen de effort”, a spus Thomas Tuchel, la finalul partidei.