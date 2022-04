Carlos Alcaraz, calificat în finala de la Barcelona – Două meciuri într-o singură zi îl așteaptă pe iberic

Carlos Alcaraz și Alex De Minaur au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest an, la turneul de la Barcelona, ATP 500. Ibericul s-a impus după trei ore și 40 de minute de luptă și se va lupta pentru trofeu cu Pablo Carreno-Busta.

De Minaur a avut două mingi de meci în momentul în care servea la 6-5 în setul secund, dar spaniolul și-a arătat clasa și le-a salvat și a împins disputa în decisiv după ce a câștigat tiebreakul.

HOW?! A miraculous match point save from @alcarazcarlos03 to *somehow* stay alive in Barcelona! pic.twitter.com/iCUko1zFm6 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022

Carlos a început cu break setul al treilea, Alex a revenit și a egalat la 3, dar spaniolul s-a mai impus o dată la retur în al nouălea game și a obținut victoria: (4)6-7, 7-6(4), 6-4.

Finala se va disputa duminică, unde Carlos Alcaraz îl va întâlni în finală pe Pablo Carreno-Busta, care a trecut de argentinianul Diego Schwartman, scor 6-3, 6-4.

Meciul care va stabili noul campion de la Barcelona se va juca tot duminică, de la ora 18:30.

All Spanish 🇪🇸 final awaits in Barcelona! @alcarazcarlos03 will meet @pablocarreno91 after defeating Alex de Minaur in three sets 6-7 (4) 7-6 (4) 6-4!@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/C8EuF62LVq — ATP Tour (@atptour) April 24, 2022

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>This kid is something else 🌟<br><br>The moment <a href=”https://twitter.com/alcarazcarlos03?ref_src=twsrc%5Etfw”>@alcarazcarlos03</a> reaches the 2022 Barcelona final! <a href=”https://t.co/8SOr62YMpV”>pic.twitter.com/8SOr62YMpV</a></p>— Tennis TV (@TennisTV) <a href=”https://twitter.com/TennisTV/status/1518206147584577536?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 24, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>