Carlos Alcaraz, învingător la turneul ATP 500 din Barcelona – Ibericul, pe urmele lui Rafael Nadal

​Spaniolul Carlos Alcaraz a cucerit al patrulea titlu din carieră, după ce l-a învins în două seturi pe compatriotul său Pablo Carreno-Busta, duminică, în finala turneului de la Barcelona (ATP 500).

🏆🏆🏆🏆 Fourth career title for @alcarazcarlos03 ! @alcarazcarlos03 beats Pablo Carreno Busta 6-3 6-2 for his first Barcelona title! @bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/h246Xkr7ZB

Revenit pe teren la doar trei ore ​după meciul din semifinale împotriva lui Alex de Minaur, Carlos s-a mișcat excelent în fața lui Pablo și s-a impus fără emoții, scor 6-3, 6-2.



Pe parcursul competiției, Carlos (18 ani) a mai trecut de Soonwoo Kwon (71 ATP), Jaume Munar (101 ATP), Stefanos Tsitsipas (5 ATP) și Alex De Minaur (25 ATP).

Grație parcursului de la Barcelona, Alcaraz va ocupa locul 9 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare din carieră.

Carlos Alcaraz mai are în palmares titlurile de la Umag (2021), Rio de Janeiro și Miami (2022).

🇭🇷 Umag 2021

🇧🇷 Rio 2022

🇺🇸 Miami 2022

🇪🇸 Barcelona 2022

Four ATP titles to his name at still only 18 years old…@alcarazcarlos03 #BCNOpenBS pic.twitter.com/u73PfGlma2

— Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022