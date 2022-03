Carmencita Constantin dezvăluie suma uriașă de care gimnastica are nevoie: ,,Ea ar acoperi atât pregătirea loturilor reprezentative…”

Carmencita Constantin, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat, marţi, că instituţia pe care o conduce, conform cererii de finanţare depuse la Ministerul Sportului, ar avea nevoie de 16 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile din acest an.

,,Cererea de finanţare pe care noi am făcut-o pentru anul aceasta se ridica la 16 milioane de lei. Ea ar acoperi atât pregătirea loturilor reprezentative la toate categoriile, dar şi acţiuni de redresare la nivel de ţară, precum pregătirea antrenorilor, diverse selecţii şi aşa mai departe. Chiar dacă vom beneficia de un surplus la rectificarea bugetară, nu ne aşteptăm să ajungem la 16 milioane.

Însă noi din aceşti 16 milioane am primit până acum 4,85 milioane lei. Şi chiar dacă după rectificare am ajunge la nivelul de anul trecut, adică 7,5 milioane de lei, tot subfinanţare se va numi. Asta pentru că nu se compară un an cu altul. 2021 a avut un număr redus de competiţii pentru că a fost an pandemic, dar şi pentru că a fost an olimpic.

Iar federaţiile internaţionale nu organizează multe competiţii în anul în care au loc Jocurile Olimpice. Şi tot 2021 în gimnastică multe competiţii au fost individuale, iar anul aceasta vor fi pe echipe. Acesta este un specific al gimnasticii. Deci nu se poate compara bugetul de anul trecut cu cel de anul acesta”, a afirmat ea pentru Agerpres.

Preşedinta a admis că gimnastica românească nu a avut rezultate în ultimul timp şi în consecinţă alocările de la Ministerul Sportului şi COSR nu puteau fi mai mari, dar a explicat că în 2022 cheltuielile cu participarea la competiţiile majore vor fi mai mari.