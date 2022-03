Câștigător surprinzător într-o cursă ciclistă tradițională! Un rutier din Eritreea a trecut primul linia de sosire

Eritreea este una dintre cele mai tinere națiuni ale globului. Separată de Etiopia la începutul anilor `90, țara africană nu a existat în sport la nivel înalt până ieri.

Biniam Girmay a ținut să o aducă în atenția tuturor cu o victorie spectaculoasă în cursa Gent-Wevelgem, sportivul de 21 de ani reușind să se impună la sprint în fața francezului Christophe Laporte. La final, el a ținut să transmită un mesaj tuturor în care susține că acesta este momentul ca și cicliștii africani să scoată capul în lume.

„Este incredibil, uimitor. Nu mă așteptam la așa ceva. Abia îmi schimbasem planul acum câteva zile, vineri. Am venit doar pentru un rezultat bun. Această cursă este incredibilă. Incredibilă. Victoria asta a schimbat multe pentru viitor, mai ales pentru toți cicliștii africani.

În multe curse sunt singurul ciclist de culoare din peloton. Dacă este greu pentru un ciclist european, este mai greu pentru noi. Eu știu de unde am plecat. Este important să nu uit asta. În cursă sunt însă diferit. Sunt complet nebun. Următorul meu obiectiv este participarea la Giro d’Italia”, a precizat Girmay după ce a trecut primul linia de sosire.

Ciclismul este unul dintre sporturile cele mai iubite în Eritreea. Tânărul sportiv a detaliat care a fost drumul său până la marea victorie de duminică.

„Există curse în fiecare weekend în Eritreea și în jurul Asmarei o dată la două luni. Când am început să fac ciclism aveam aproximativ 13 ani. Fratele meu mi-a dat bicicleta lui și am ieșit la o mică plimbare. Atunci am început treptat să simt pasiunea. Tatăl meu mi-a cumpărat apoi o bicicletă nouă. Îmi amintesc că era foarte scumpă.

Există multă pasiune în tinerii cicliști din Eritreea, dar dacă vrei să devii profesionist trebuie să ai norocul de a fi la locul potrivit la momentul potrivit. Trebuie să fii văzut. Există multe curse locale și doar câteva curse mari, cum ar fi cele din Rwanda și Gabon. Acela este momentul în care trebuie să te arăți echipelor europene”, a concluzionat rutierul echipei Intermarché-Wanty-Gobert.