„Cât am stat cu Daniela Crudu, nu prea-i convenea lui nea Gigi!”. Mihai Costea rememorează evenimente din cariera sa. Fostul vârf joacă acum în Liga 4

Mihai Costea, ajuns la 33 de ani, evoluează acum pentru Progresul București. Ultima sa experiență în Liga 1, a fost cea de la Chindia, din sezonul trecut.

Fostul vârf al Craiovei și al FCSB-ului, a rememorat evenimente din cariera sa, bifând și aspecte din viața personală.

Mihai Costea: „Mi-a părut puțin rău că nu m-am întors!”

Atacantul a vorbit în cadrul unui interviu pentru cei de la GSP, despre cariera sa, dar și despre ce are de gând să facă de la vară.

„După perioada Steaua am plecat în Dubai (întrebat ce a făcut în ultimii ani). Apoi am revenit pentru scurt timp la Chindia. Voi vedea în vară ce voi face, dacă mai vine ceva din acea zonă, m-aș întoarce acolo. Discuții au fost, însă nu mi-a convenit oferta. Am decis să rămân acasă.”

„Da, da! Am venit de plăcere (întrebat de perioada pe care o va petrece la Progresul), nu există nicio primă, nimic. Îi cunosc pe băieți, mă antrenez și eu, îi ajut și pe ei, așa stau lucrurile. Dacă tot stau acasă, de ce să nu joc și ceva meciuri oficiale?”

„Au fost ceva discuții cu ei (despre FCU Craiova și o posibilă revenire). Echipa încă era în Liga a 2-a. De fapt, chiar înainte să promoveze. Totuși, am ales să merg la Chindia. Apoi nu am mai discutat. Mi-a părut puțin rău că nu m-am întors. Mi-ar fi plăcut. Asta e, poate pe viitor./ Da, mi-aș dori. Acolo m-am format ca om și fotbalist. Tot timpul clubul acela va însemna ceva pentru mine. Din partea mea, răspunsul e da, m-aș întoarce.”

„Cred că toți fotbaliștii și toți oamenii, în general (întrebat dacă regretă ceva din cariera sa), au regrete. Cred că puteam da mai multe fotbalului, puteam face mai multe. Și publicitatea negativă m-a tras înapoi, perioada cât am stat cu Daniela Crudu, nu prea-i convenea lui nea Gigi. Aceste lucruri nu-ți fac bine ca fotbalist. Dar nu regret relația cu Daniela. De ce să o regret? Nu regret nimic din acest punct de vedere. Asta a fost să fie. Până la urmă, de la Steaua am plecat bine, în Dubai, unde am jucat ani buni.”

Pentru Craiova, Mihai Costea a bifat 86 de meciuri, 16 goluri și 9 assist-uri. Pentru FCSB, atacantul a strâns 55 de partide, a marcat 13 goluri și a oferit 8 pase de gol.

La echipa lui Becali, Mihai Costea a cucerit 2 campionate (12/13, 13/14) și o Supercupă a României (13/14).