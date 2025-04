Cătălin Cîrjan, dezamăgit de ultimele prestații ale „Câinilor”: ”Nu ne gândeam că să stăm aşa rău”

După meci, Cătălin Cîrjan, jucătorul echipei Dinamo, a încercat să găsească posibilele explicaţii pentru eşecul suferit de ”câini”.

De asemenea, tânărul jucător a declarat că oltenii sunt printre cei mai buni la campionat şi au şanse mari la titlu.

”Cred că am făcut o repriză foarte bună. Am alergat mult, ne-am creat ocazii. A doua repriză am ieşit mai relaxaţi şi asta ne-a costat. Am încercat să egalăm dar nu s-a putut. Am avut o ocazie mare la 0-1 pentru ei, la Pop.

Normal că puteam să îi batem. Am arătat asta şi în sezonul regulat. Craiova este una dintre cele mai bune echipe din campionat. Se vor lupta cu siguranţă la titlu.

Nu ne gândeam să stăm aşa rău după primele 5 meciuri, adică să avem 4 înfrângeri. Nu vreau să discut despre titlu. La începutul play-off-ului ne-am gândit la top 3, acum vrem să terminăm cât mai sus posibil”, a declarat Cătălin Cîrjan.