Cătălin Straton a izbucnit! Ce a spus portarul lui FC Argeș după ce echipa sa a retrogradat: „Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta!”

FC Argeș a învins Dinamo cu 4-2 la returul barajului de menținere în Liga 1, însă a fost insuficient pentru a se salva de la retrogradare. „Câinii” au fost cei care au avut câștig de cauză, promovând cu scorul general de 8-5.

La finalul partidei, Cătălin Straton, portarul piteștenilor, nu a mai rezistat și a oferit o reacție furibundă. Iată ce a spus.

„Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta!”

„Am lacrimi în ochi, am plecat de la Steaua (n.r.- FCSB), nu am vrut să stau acolo pentru bani. Am venit acasă, sunt din Pitești. Mă doare, dar nu poți să joci în 7 la fiecare meci! Lipsă de valoare, nu la toți, dar analizați-i! Degeaba ai 6-7 jucători buni într-un lot de 20. Degeaba! Te strici și tu la un moment dat.

Am încercat să vorbim, dar când în echipă joacă doar 3 români… Nu au jucat că nu au vrut! Doar Meza Colii și Șerban au avut probleme. Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta! Asta e, o luăm de la capăt, FC Argeș nu va muri. E greu, dar FC Argeș va reveni. Nu-mi doresc să plec, am o vârstă, nu știi ce-ți rezervă viața, dar prioritar pentru mine e clubul ăsta”, a spus Cătălin Straton, după meciul cu Dinamo.