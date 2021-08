Așa cum Gigi Becali a anunțat în exclusivitate, Andrei Vlad nu a făcut deplasarea la Arad, iar portar la FCSB în meciul cu UTA a fost Cătălin Straton.

Acesta a explicat care este atmosfera din vestiarul vicecampioanei, după eliminarea din cupele europene.

„În situația de față, când mai erau câteva minute, pot să spun că e echitabil să plecăm cu remiză. Și ei au făcut o partidă bună. Pe alocuri, meritam și noi victoria, poate și ei. După eliminare din Conference League, a fost supărare, nervozitate. La Steaua (n.r – FCSB) nu îți poți permite să pleci capul în fața oricărei echipe.

E normal să joci pentru victorie în fiecare meci. Am avut o neșansă acolo și probabil o să ne urmărească această înfrângere. Eu nu am vorbit niciodată cu domnul Gigi Becali, în afara de atunci când am venit la echipă. Nu știu de unde apar aceste zvonuri. Azi am aflat la ședința tehnică că voi fi titular. Dânșii au ales să mizeze pe mine în seara asta.

Sunt alături de Vlad, Târnovanu și Udrea, încerc să-i ajut și eu cu ce pot. Vlad a ajuns la o maturitate când nu are nevoie de ajutorul oricui, poate doar de un prieten, să bea o cafea, când e puțin supărat. Având în vedere emblema de pe piept, cred că e un început mai greu, dar muncind și fiind mai umili, o să fie mai bine. Da, mi-a fost dor de o astfel de atmosferă. Țin să felicit publicul minunat din Arad„, a declarat Straton, după meci.

UTA Arad și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1, duminică seara, într-un meci din cadrul etapei a treia a Ligii I.

