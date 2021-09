Cătălin Ţîră, în dilemă la Dinamo: ,,Ne întrebăm şi în vestiar cine va fi antrenor”

Cătălin Ţîră, atacantul celor de la Dinamo, a reacţionat la finalul meciului cu FC Botoşani, din Liga 1, care s-a disputat în Ştefan cel Mare, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1.

Meciul dintre dinamovişti şi moldoveni s-a terminat cu victoria echipei oaspete, scor 2-1. Golurile partidei au fost marcate de către Ongenda, în minutul 13, și Kage, din penalty, în minutul 18, respectiv Gabriel Torje, în minutul 84, din penalty.

Cătălin Ţîră spune că rezultatul nu este cel aşteptat, iar el şi colgeii săi nu ştiu cu exactitate cine va fi viitorul antrenor al echipei ,,roş-albe”.

,,Într-adevăr, un rezultat puţin favorabil pentru noi… să zic că am avut un meci bun, dar rezultatul nu a fost bun. Sper să câştigăm meciuri, pentru că am nevoie de puncte. Am o speranţă pentru că în a doua repriză s-a văzut că am dominat clar, părerea mea.

Vă daţi seama că ne întrebăm şi noi în vestiar (n.r. cine va fi antrenor), însă încercăm să ne concentrăm mai mult pe ce avem de făcut la antrenament şi să ne pregătim cât mai bine. Nu am primit niciun mesaj, din ce am înţeles Dario Bonetti, după meciul cu FCSB, a plecat în Italia. Este o situaţie dificilă la Dinamo, mai ales pentru un club atât de mare să nu câştigi atât de multe meciuri la rând. E greu şi pentru suporteri, ţin să le mulţumesc că au răbdare cu noi. Eu cred că o să fie bine.”, a declarat Cătălin Ţîră, la finalul jocului cu FC Botoşani.

În urma acestui rezultat, FC Botoşani a urcat pe locul 2 în Liga 1, unde a acumulat 20 de puncte acum. De partea cealaltă, cei de la Dinamo Bucureşti au rămas pe locul 15 în Liga 1, cu 6 puncte acumulate din 9 etape disputate.