Câți bani dădea Cristi Chivu să se recupereze după o accidentare: „Urcă-te pe avion, că m-a mușcat buldogul”

Cristi Chivu a avut un sezon fantastic ca antrenor al echipei U19 a lui Inter Milano, câștigând campionatul, după 2-1 în finală cu AS Roma.

Cristi Chivu dădea 2.500 de euro pentru a-l chema la Amsterdam pe maseurul naționalei României

Fostul fundaș al naționalei României a început fotbalul în 1997 la CSM Reșița, iar după un an a juns la Universitatea Craiova, la care a evoluat un sezon.

În 1999 avea să fie transferat de Ajax, care l-a ținut 4 ani. Victor Hexan, fost maseur și fizioterapeut al nationalei de fotbal a Romaniei, dar care a lucrat și la Șahtior Donețk, în perioada Mircea Lucescu, a povestit foarte multe lucruri interesante din întreaga sa carieră.

„Din 2000 am început să merg după jucători. Primul care m-a invitat a fost Chivu, la Ajax. Avea o vorbă, mă suna seara pe la 9 și îmi spunea: ‘Urcă-te pe avion, că m-a mușcat buldogul’. Asta însemna că pe bicepsul femural avea o contractură.

Pe vremea aceea zburam din Cluj, la Munchen, erau trei persoane în avion. Un bilet costa 1.200 de dolari, în perioada în care un apartament era 12.000 de dolari.

Ăsta era efortul pe care-l făceau băieții atunci pentru a juca. Apoi, după câteva luni, Chivu a fost numit căpitan la Ajax”, a povestit Hexan, la Digi Sport.

Cristi Chivu nu a primit niciun telefon de la FRF după ce a câștigat campionatul U19 al Italiei

Echipa U19 a lui Inter Milano a câștigat, în vară, campionatul Italiei dedicat acestei categorii de vârstă, Primavera. Fostul fundaș a fost felicitat de multe persoane, inclusiv din România.

„Am primit multe mesaje, din Federație, nu. Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit. Eu vreau în iarbă, nu vreau la birou. Vreau să reușesc aici, vreau să rămân aici. Am primit oferte din România în ultimii ani, dar am refuzat, eu am început un drum aici.

Au fost oferte mai mult sau mai puțin concrete, mai mult sau mai puțin oficiale, dar am refuzat. Primul obiectiv e Serie A și apoi urmează altul”, declara Chivu la începutul lui iulie.