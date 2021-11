Cazul dispariției celebrei jucătoare de tenis a alarmat lumea sportului! Reacții în lanț de la Simona Halep și Serena Williams

Jucătoarea chineză în vârstă de 35 de ani a fost dată dispărută după ce l-a acuzat de agresiune sexuală pe Zhang Gaoli, fost vicepremier al al statului asiatic.

Situația fostei ocupante a locului 14 în ierarhia WTA, care nu a mai dat niciun semn de viață, a îngrijorat lumea sportului. Simona Halep a luat exemplul conaționalelor Andreea Mitu și Irina Bara, dar și Serenei Williams, cea mai puternică voce din tenisul feminin, și s-a alăturat demersului din mediul online, “#WhereIsPengShuai”. Hashtag-ul a fost preluat pe Twitter de peste 125.000 de persoane.

Astfel, românca de 30 de ani și-a arătat îngrijorarea pentru Shuai Peng și a postat un mesaj de susținere pentru aceasta.

”Peng Shuai, vreau să știi că noi, colegele tale, suntem alături de tine! Mă gândesc la tine și sper că ești bine!”, a scris Simona Halep pe Twitter.

Peng Shuai, please know that your fellow players stand with you.

Thinking of you and hope you are safe #whereispengshuai pic.twitter.com/CoMjLoLzLS

— Simona Halep (@Simona_Halep) November 19, 2021