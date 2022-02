Cazurile Gaz Metan și Clinceni au corespondent și în rugby! Echipa aflată pe buza prăpastiei din cauza datoriilor

Nu doar fotbalul românesc se confruntă cu probleme financiare grave. Lipsa investițiilor se vede și în rugby.

Iar astfel de realități generează scandaluri în urma cărora imaginea sportului de la noi are de suferit. Presa din Noua Zeelandă a descris pe larg situația de la echipa Tomitanii Constanța, acolo unde erau legitimați mai mulți sportivi din zona Oceaniei. Cooper Vuna, Troy Nathan, Cardiff Vaega, alături de antrenorul Paul Griffen, s-au plâns publicației Stuff de faptul că șefii clubului din România au uitat să îi mai plătească.

„Am întrebat unde sunt banii noștri. Colegii mei știau că sunt acolo pentru o singură slujbă, care era să joace rugby, așa că nu au pus prea multă presiune asupra clubului. Dar după câteva săptămâni s-au întrebat «unde sunt banii?» Au fost scuze acumulate din partea clubului. Una dintre scuze a fost viza, că trebuie să plecăm din țară ca să putem obține o ștampilă pe pașapoarte și ei să poată semna contractele.

Totul a fost o păcăleală, dar noi am crezut asta, pentru că am vrut să fim plătiți. Tinerii își sunau mamele și tații pentru a obține bani. Am făcut presiuni asupra clubului să ne ofere măcar mâncare și ne-au dat abia pe sfârșit, când băieții se luptau deja de luni de zile. Am încercat să-i ajutăm să-i scoatem pe acești băieți din România. Am încercat să găsim răspunsuri dar nu primeam nimic, zero comunicare”, a fost dezvăluirea lui Troy Nathan.

Reprezentantul clubului de pe litoral, Ionel Rusen a prezentat propria versiune în acest caz.

„Acești jucători au fost plătiți pentru contractele lor, nu și-au primit bonusurile de performanță. În acest moment, echipa are probleme financiare din cauza coronavirusului. Municipalitatea nu a plătit clubului. Nu este un club privat, este un club care aparține primăriei Constanța. Jucătorii au primit câte 2400 €, care înseamnă cheltuieli cu apartamente, deplasări, mașini, tot.

Îmi pare foarte rău pentru această situație, pentru că sunt prieten cu Cooper și cu ceilalți băieți și sunt un fost jucător de rugby. Nu este vina mea, am făcut tot posibilul să-i plătesc și am întârziat două luni, dar am plătit contractele. Am încercat să îi ajutăm pe acești oameni, dar în acest moment orașul nu trimite niciun ban clubului și cred că echipa va dispărea”, a fost verdictul dat de oficialul constănțenilor pentru Antean Sport.