Ce a spus Anghel Iordănescu după eșecul României cu Slovenia: ”Sunt acuzat pentru că sunt cine sunt!”

Echipa naţională a României a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, meciul amical disputat împotriva naţionalei Sloveniei.

Sesko a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 26.

Peste doar 5 minute, Sporar a dublat avantajul oaspeților.

Drăguș a redus din diferență în minutul 64.

Moruțan a lovit bara în finalul meciului, dar tabela a rămas neschimbată.

La finalul meciului, Anghel Iordănescu a oferit mai multe declarații.

”Nu cred că este importantă impresia lăsată mie, ci impresia pe care a lăsat-o mediei, suporterilor, în general impresia pe care a lăsat-o după un meci amical. Dacă mă întrebați strict personal, eu v-aș spune că au fost două reprize distincte.

În prima repriză oaspeții au dominat, au marcat două goluri, dintre care unul dintr-o greșeală în defensiva noastră și celălalt gol pe o nesincronizare între apărătorii noștri, dar în orice caz au dominat și controlat jocul.

Repriza a doua a fost în totalitate a noastră, am avut ocazii, posesie și cred eu că pe undeva este un rezultat neconform cu realitatea. Am avut ocazia lui Pușcaș, Cicâldău, Drăguș, am avut bară. Probabil meritam cel puțin un rezultat de egalitate.

Una peste alta, orice aș spune eu se interpretează, că sunt acuzat că sunt subiectiv, prin prisma faptului că sunt cine sunt, iar selecționerul este cine este. Eu totuși cred că este un joc care a venit bine pentru noi.

Suntem o echipă din punctul nostru de vedere care suferim din punctul de vedere al angajamentului, care suferim în lupta directă. Dacă și gazonul nu ne ajută și nu putem asigura prin el și abilitatea noastră tehnică o posesie, o progresie, să zic așa, evitarea angajamentului corp la corp, este până la urmă un punct în minus în ceea ce ne privește pe noi”, a spus Anghel Iordănescu.