Ce a spus Charalambous după egalul cu Rapid: ”Nu am reuşit”

FCSB și Rapid au remizat, 2-2, pe Arena Națională, în derby-ul rundei cu numărul 5 din play-off.

La finalul meciului, antrenorul de la FCSB a oferit mai multe declarații.

„Noi nu schimbăm jucătorii pentru că ratează ocazii. Obiectivul e campionatul și toată lumea vrea să-l cucerească.

Vreau să le spun suporterilor un mare mulțumesc. Cât mai curând vrem să-i facem fericiți”, a declarat Charalambous, la finalul partidei FCSB – Rapid 2-2.

„Am început foarte bine meciul, am reuşit să marcăm. Din nefericire, am primit două goluri foarte devreme în meci, când încercam să îl dăm pe al doilea. Am controlat jocul în ambele reprize. Am încercat să înscriem şi al treilea gol, ca să câştigăm meciu, dar nu am reuşit”, a mai spus Charalambous.