Lobont (Rapid), inaintea meciului cu CFR – Totul depinde de noi, e important unde ne canalizam atentia si energia

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Bogdan Lobonţ, a declarat vineri într-o conferinţă de presă, că în meciul cu CFR Cluj totul depinde de jucătorii săi, subliniind că e important unde îşi canalizează atenţia şi energia.

„Suntem în faţa altei partide fantastice, pentru că avem din nou posibilitatea să arătăm ceea ce putem în momentul de faţă. CFR Cluj a fost întotdeauna o echipă puternică, an de an a avut ca obiectiv câştigarea campionatului şi prezenţa în Europa. Deci sunt puternici. Ştim ce plusuri şi minusuri avem noi, la fel ştim şi despre ei. Totul depinde de noi, e important unde ne canalizăm atenţia şi energia pentru că băieţii au arătat că au resurse nebănuite şi sunt capabili să aibă prestaţii foarte bune. Asta în ciuda rezultatelor. Pentru că dacă ne legăm de partida precedentă cu Craiova atunci putem spune că fotbalul e nedrept. Dar rezultatul final spune altceva”, a spus tehnicianul.

„Dacă potenţialul jucătorilor este de nivel 5, atunci trebuie să fie la nivel 5, nu 4. Problema e că intervin mai multe aspecte. Intervine factorul emoţional care influenţează foarte mult. Iar aici trebuie lucrat în următoarea perioadă, pentru că la primul obstacol luăm piciorul de pe acceleraţie, ceea ce nu trebuie să se întâmple”, a adăugat Lobonţ.

Întrebat ce părere are despre faptul că acţionarul majoritar Dan Şucu s-a întâlnit cu antrenorul Marius Şumudică, Lobonţ a răspuns: „Nu m-a deranjat. Eu la prima conferinţă de presă am spus că nu am nicio presiune. Eu ştiu cine sunt şi ceea ce pot să fac. Aşa că nu am nicio presiune. Vrea să fie clar pentru toată lumea. Bogdan Lobonţ şi stafful său fac maximum în fiecare zi prin maximumul competenţelor pe care le au la dispoziţie. Atunci când dai maximum imaginea nu e afectată niciodată”.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia CFR Cluj, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Superligii.