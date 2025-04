Ce a spus Cristina Neagu, după ultimul ei meci european la București

Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 30-29 (13-15), în manşa tur din sferturile Ligii Campionilor.

Partida retur se va juca în Danemarca, pe 27 aprilie

Mii de fani au susţinut-o pe Cristina Neagu, aflată la ultimul meci din competiţie pe teren propriu. Returul, pentru un loc la Turneul Final Four, va avea loc în 27 aprilie.

„Calificarea în F4 este ultimul meu vis ca jucătoare”, spunea Neagu înaintea dublei cu formaţia daneză.

„Eu am încercat să mă concentrez pe alte lucruri, nu că e ultimul meu meci acasă în Champions League. Acum pot să număr pe degete câte meciuri mi-au mai rămas de jucat. A fost un carusel de emoții toată săptămâna, dar am avut această problemă la gleznă care m-a făcut să mă gândesc mai mult la accidentare și mai puțin la emoții.

Am zis ok, trebuie să mă recuperez, trebuie să mă gândesc la meci, nu la faptul că e ultimul acasă din Champions League. Am avut un public minunat. Sinceră să fiu, nu m-am așteptat la asta pentru că e ziua de Paște. A fost și la o oră nefericită, dar oamenii au venit într-un număr mare și au făcut o atmosferă superbă. M-am simțit foarte bine astăzi (n.r. 20 aprilie).

În prima repriză am zis că e foarte greu, că putem pierde la o diferență mare (n.r. la pauză Esbjerg conducea cu 15-13). Apoi am revenit în repriza a doua, puteam să câștigăm la 3-4 goluri, însă am câștigat la un singur gol diferență. Să spunem că am mutat puțin presiunea pe tabăra daneză.

Există un respect reciproc și toată lumea vrea să ajungă în Final 4. Mi-ar plăcea foarte mult, pentru că ar fi ultimul pentru mine. Urmează alte 60 de minute de luptă și ne vom pregăti cât mai bine și vom vedea ce se va întâmpla în retur”, a spus Neagu, la conferința de presă.