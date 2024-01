Ce a spus Daniel Bîrligea după ce Adrian Mutu a debutat la CFR: ”Am vrut să dau pasă și nu am văzut că intră!”

CFR Cluj a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia ilfoveană FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a 23-a. A fost debutul lui Adrian Mutu pe banca tehnică a clujenilor.

La finalul meciului, Daniel Bîrligea, atacantul CFR-ului, a tras mai multe concluzii.

Bîrligea a reușit în partida contra celor de la FC Voluntari să își treacă numele pe lista marcatorilor reușind un nou gol în Superligă.

Atacantul susține că obiectivul echipei sale este să câștige fiecare meci.

”A fost ok în seara asta. Am vrut să câștigăm. Am dat tot pe teren. Am luat-o de la capăt. Meciul a fost ok. Ne dorim să câștigăm cât mai multe puncte.

Voiam să fiu altruist cu colegul meu. Am vrut să dau pasă și nu am văzut că intră. E important că am dat după. Suntem fericiți și ei și el. Ei au venit pregătiți, cu temele făcute. E important că am reușit să revenim.

Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci. La final, o să tragem linie și o să vedem. Pentru mine, cel mai important e să gândești fiecare meci în parte”, a declarat Daniel Bîrligea.