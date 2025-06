Ce a spus Ianis Zicu, după amicalul pierdut de Farul: ”Este puţin, normal că este puţin!”

Farul Constanța a pierdut amicalul cu Fratria Varna, scor 0-1.

După meci, Ianis Zicu a oferit mai multe declarații.

„Nu este ce-mi doresc. Cred că şi jucătorii realizează că nu e ce trebuie. Poate e vorba şi de oboseală, pentru că facem două antrenamente pe zi, dar nu trebuie să fie o scuză. Din păcate nu am câştigat aceste amicale, însă nu vor fi probleme pentru primele partide din campionat. Nimic nu este garantat, trebuie să tragem concluziile corecte.

Este puţin, normal că este puţin, pe unde am fost echipele marcau multe goluri. Din păcate nu am reuşit să marcăm decât un singur gol în acest meci. Am făcut multe schimbări, ca să putem evalua jucătorii pe care îi avem. Cred că vom arăta mult mai bine la următoarele partide. De luni intrăm în cantonament, până acum făceam antrenamente, dar seara plecau acasă. Cei care se ocupă de transferuri caută soluţii. Punctele trebuie luate din prima etapă.„, a declarat Ianis Zicu, în cadrul unei conferinţe de presă pe site-ul oficial.