Ce a spus Iaremciuk după eșecul cu România: „Nu există scuze!”

România a produs o mare surpriză la debutul la EURO 2024. „Tricolorii” s-au impus categoric cu 3-0 în fața Ucrainei, sporind astfel șansele la calificarea ulterioară în fazele eliminatorii.

După meci, Iaremciuk, a oferit mai multe declarații.

„Nu există scuze. Nu am arătat jocul nostru astăzi şi nu am urmat indicaţiile antrenorului. România a meritat această victorie, iar noi trebuie să avem o discuţie bună în vestiar şi să mergem mai departe. Este foarte greu să spui ceva după un astfel de meci. De asemenea, nu vreau să spun ceva inutil din cauza emoţiilor. Am pierdut astăzi.

Românii au câştigat – îi felicit pentru victoria lor. Ne vom pregăti pentru următoarele meciuri. Trebuie să arătăm tot ce avem mai bun acolo. Trebuie să ne unim şi să tragem concluziile corecte”, a spus Iaremciuk, potrivit UEFA.