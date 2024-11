Ce a spus Marius Șumudică, după ce a luat un punct de la Cluj: ”Nu câștigam acasă, asta era problema!”

CFR Cluj a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu Rapid

Meciul a contat pentru etapa a 17-a din Superligă.

CFR rămâne pe locul secund, cu 28 de puncte.

Rapid este pe 7, cu 24 de puncte.

La finalul meciului, Marius Șumudică a oferit mai multe declarații.

”Să fiu sincer, pentru că am egalat pe final, sunt mulțumit. Dar meritam să câștigăm, per total sunt nemulțumit. Am avut ocaziile clare, am avut bară, Hasani, Borza. Dacă luăm ocaziile, ne-au aparținut.

Mă bucur pentru rezultat, nu pierdem iar, la o echipă puternică. Orice punct e important, dar nu are nicio valoare dacă nu vom câștiga cu Petrolul, unul dintre cele mai vechi derby-uri din România.

Am fost inspirat că l-am introdus pe Burmaz și am scos un fundaș central, am schimbat sistemul. Îi felicit pe cei care au intrat de pe bancă. Rapid are un lot complet, foarte bun. Sunt foarte bucuros că cei de pe bancă nu sunt nemulțumiți și asta mă ajută în pregătirea echipei.

Dacă ar fi nemulțumiți, am avea probleme. Dar am un lot cuminte. Rapid e un club iubit, cu fani în toată țara. Le mulțumesc, au venit în număr mare. Mă simțeam dator față de ei dacă pierdeam astăzi. Drumul de întoarcere e greu, dureros, dacă pierzi. Dar le-am făcut o bucurie și Rapidul crește de la zi la zi.

Dacă ne uităm la punctele din deplasare, suntem în primele 4-5. Nu câștigam acasă, asta era problema. Ne apropiem, sper ca la final să fim în primele 6. Eu cred că Rapid are un lot ok si merită să facă parte din primele 6, la fel ca CFR”, a spus Șumudică.