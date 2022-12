Ce a spus Stanciu după ce a scris istorie în China: ”E mereu un moment de mare mândrie!”

Stanciu a câștigat titlul în China cu Wuhan.

Românul a oferit mai multe declarații după această performanță.

”E, într-adevăr, o performanță incredibilă, pentru un club fondat în 2016, cu promovări succesive. Am sosit în acest an și am dat totul pentru acest obiectiv în care am crezut. Cu siguranță a fost unul dintre cele mai dificile sezoane din cariera mea

Pe la jumătate ediției, când eram deja singura echipă neînvinsă din campionat, am simțit că e cu adevărat posibil, că depinde doar de noi. Am simțit că putem să facem istorie pentru orașul acesta, Wuhan, căci e și primul titlu de campioană a Chinei pentru Wuhan, de când există acest format.

Sper să fie o bucurie și pentru suporterii români. Să câștigi campionatul în afara țării e mereu un moment de mare mândrie și totdeauna m-am gândit, atât în Belgia, în Cehia, cât și acum, la români. Dacă performanța asta aduce puțină bucurie, sunt cel mai fericit! Îmi doresc multă sănătate pentru toți românii și un 2023 cât mai bun!”, a declarat Nicolae Stanciu, pentru Playsport.