Ce anunț a făcut Sabău după ultima victorie

FC Universitatea Cluj a încheiat turul play-off-ului Superligii cu o victorie în Giulești, scor 2-0. La finalul partidei care a adus al treilea succes în fața celor de la Rapid în acest sezon, antrenorul lui „U”, Ioan Ovidiu Sabău, a analizat meciul și s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, a anunțat site-ul oficial al ardelenilor

”Meciul acesta îmi amintește de acele jocuri frumoase pe care le-am practicat și în urma acelor jocuri bune, am stat 18 etape pe primul loc. Suntem o echipă care a stat pe merit acolo. După ce am intrat în play-off, dar și înainte, au apărut accidentări importante la jucători care au dus greul. S-au creat niste relații importante între ei, iar când au lipsit acești jucători, am fost forțat să schimb sistemul de joc. Am trecut la 4-3-2-1, care nu se potrivește pentru jucătorii pe care îi am la dispoziție. Am revenit la 4-3-1-2 și ați văzut că am dominat, mai ales în prima repriză, zona centrală. Am ținut de minge, am avut posesia, am avut acea plăcere de a juca fotbal, curajul să o facem. Am și reușit să înscriem.

A doua repriză acei jucători cu mici probleme au început să piardă din ritm și nu am mai avut mingea și încet-încet am început sa ne retragem, ceea ce nu trebuia să facem. Și-au creat două-trei situații importante de a înscrie, dar am reușit să trecem peste cu câteva interveniții foarte bune ale lui Edvinas. Mi-a plăcut atitudinea, mi-au plăcut curajul, starea de spirit, plăcerea de a juca fotbal. Asta m-a impresionat astăzi la jucătorii mei și vreau să-i felicit. Sunt mulțumit de cum am arătat. Asta trebuie să fie fața Universității, să impresioneze prin joc, un fotbal plăcut. Cred că asta trebuie să ne preocupe, să jucăm fotbal. Dacă arătăm așa și nu mai apar accidentări, putem să fim în primele trei echipe. Va trebui să am grijă să nu se mai accidenteze jucători importanți. E posibil să câștigăm cu orice echipă, dar cu o astfel de atitudine”, a spus Sabău.

Antrenorul echipei noastre a vorbit și despre alegerile tactice din acest meci și revenirile după accidentări ale lui Nistor și Bic.

„Dan Nistor a venit după o accidentare, o ușoară întindere la gamba dreaptă și nu a fost refăcut total, acesta este motivul pentru care nu a început meciul. La un moment dat am discutat, am vrut sa joace de la început 45 de minute, dar a acuzat și ieri o mică problemă. Nu era 100% și nu am vrut să risc. Mai avem încă cinci jucători foarte importante și știți ce înseamnă Dan Nistor pentru noi. Atunci când este pregătit și este sănătos, e un jucător foarte foarte important. Și pe Ovidiu Bic l-am schimbat, tocmai pentru că a venit după o săptămână de antrenament și ați văzut câtă intensitate și câtă pasiune pune pentru fotbal, după o perioadă atât de lungă. Cât de bine a arătat astăzi, preluând rolul lui Dan Nistor în spatele celor doi atacanți”, a completat principalul „Șepcilor roșii”.