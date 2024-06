Ce au făcut tricolorii cu o zi înainte de a pleca la EURO

Cinema City din Mega Mall a găzduit ieri echipa națională, care a mers să vizioneze filmul “În inima Naționalei” cu o zi înainte de a pleca la EURO 2024.

Toți jucătorii și membrii staff-ului tehnic au participat la această proiecție cinematografică specială. Vizibil emoționați, aceștia au urmărit filmul cu sufletul la gură, trăind fiecare moment, rememorând clipele importante din parcursul lor spre EURO 2024 și ascultând poveștile colegilor.

Decizia de a viziona filmul împreună a fost luată de jucători, care au dorit să fie alături unii de alții într-un moment atât de semnificativ. Chiar dacă unii dintre ei au încheiat sezonul mai devreme, au așteptat acest prilej pentru a fi alături de colegii lor la vizionarea filmului.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanții administrației FRF: președintele Răzvan Burleanu, secretarul general Radu Vișan și secretarul general adjunct Gabriel Bodescu. De asemenea, regizorul Remus Achim a fost prezent și le-a vorbit jucătorilor la final, aducând un plus de emoție serii.

Ianis Hagi a fost profund impresionat de film, declarând: „Este un film reușit. Sunt emoții mari, amintiri frumoase. Am oferit speranțe românilor. Imaginile de la final, cele din culise, mi-au plăcut foarte mult. Felicitări tuturor care au muncit pentru acest film un an de zile. Cred că și generațiile tinere au de învățat, pot vedea ce înseamnă să joci pentru România. Toți avem poveștile noastre, și cei ce apărem în film, și ceilalți. Nu se ajunge ușor la echipa națională”. Răzvan Marin a adăugat: „Un film foarte bun, fiecare și-a spus povestea. E foarte frumos și are multă emoție. Pe mine cel mai mult m-a impresionat când Denis Alibec a vorbit despre cariera lui și și-a mărturisit regretele”. Radu Drăgușin a fost și el foarte emoționat: „Abia așteptam să vin cu băieții să văd filmul. Habar nu am avut că se filmează, a fost o surpriză tot ce am văzut. A fost o senzație unică să ne vedem pe marele ecran. Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să îl vedem împreună. Chiar și eu am aflat lucruri noi despre colegii mei”.

Căpitanul Nicolae Stanciu a concluzionat: „Am retrăit emoția calificării și am fost impresionat de poveștile colegilor mei. Toți am muncit pentru a ajunge aici, fiecare cu greutățile lui. M-au surprins, deși credeam că îi cunosc foarte bine. Lumea ar trebui să vadă acest film pentru că suntem români și suntem ai lor. Am reușit o performanță pentru România și cred că orice român se poate inspira din acest film”.

Sperăm că acest eveniment a consolidat și mai mult legăturile dintre jucători, oferindu-le un plus de motivație și încredere pentru provocările care îi așteaptă în Germania, acest fiind unul dintre obiectivele realizării acestui film.

Un film cu emoție pe care niciun suporter nu trebuie să îl rateze

Pentru prima oară, camera video a intrat cu adevărat în culisele echipei naționale, documentând viața din spatele gazonului și a meciurilor. Toate filmările sunt prezentate în forma lor naturală, fără nicio dublă trasă, și conțin mărturisiri intime și personale, aducând emoție chiar și celor care nu sunt fani înrăiți ai fotbalului. Filmul îi prezintă pe tricolori așa cum nimeni nu i-a cunoscut până acum, cu mărturisiri sincere ce aduc emoție și ajută publicul să înțeleagă mai bine trăirile unui fotbalist, de la început și până la succes. Cu momente pline de tensiune, dar și zâmbete, spectatorul are ocazia să parcurgă o călătorie intimă în vestiarul tricolorilor și să ia pulsul acestora, chiar „În inima Naționalei”.