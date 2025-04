Ce crede Cosmin Contra despre transferul lui Nicolae Stanciu în Italia: „Poate!”

Nicolae Stanciu a ajuns la un acord verbal cu Genoa pentru un transfer la vară, când va expira contractul cu Damac. Pe 7 mai va împlini 32 de ani, și nu mulți mai credeau că mai putea să ajungă într-un campionat precum Serie A.

Dacă nu apare nimic neprevăzut, căpitanul României va juca pentru prima dată într-un campionat de top din Europa, iar Cosmin Contra e sigur că va face față cu brio.

Cosmin Contra crede că Nicolae Stanciu se va adapta ușor în Italia

Unul dintre antrenorii care îl cunosc cel mai bine pe Stanciu e Contra, deoarece l-a antrenat atât la echipa națională, cât și la Damac, de unde a plecat la finalul anului trecut.

„Din câte știu, nu este nimic oficial. Vorbind ipotetic, da, Nicolae Stanciu poate duce nivelul din Serie A. Nu știu dacă această mutare ar fi fost mai potrivită când era mai tânăr.

Nu cred că alegi tu momentul când să te transferi. Sigur, Stanciu și-ar fi dorit să ajungă mai repede într-unul dintre campionatele puternice, dar nu a fost să fie.

A ajuns acum, la vârsta asta. Are experiență, are valoare, are tot ce îi trebuie. Poate că e mai bine că a ajuns acum, la 31 de ani.

Gestionează altfel impactul Serie A asupra lui. Poate, dacă era mai tânăr, ar fi avut mai multe probleme. A adunat multă experiență și nu va avea nicio problemă să se adapteze”, a declarat Contra, potrivit Sportpesurse.