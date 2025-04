Ce decizii a luat Comisia de Disciplină a FRF

Întrunită miercuri, 9 aprilie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

Mitrovic Aleksader vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

Popa Dimitrie Robert vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 16.04.2025.

Iacob Florin vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 16.04.2025.

Borcea Valentin Ioan vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 16.04.2025.

Dumiter Ioan vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 16.04.2025.

SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 60.000 lei.

În temeiul art. 83.7 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 22.500 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevazută de art.82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d și penalitate sportivă de 60.000 lei.

AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – Termen 16.04.2025.

FC CFR 1907 Cluj vs. Universitatea Craiova – Eliminare Pelegrini Safira Alisson (Universitatea Craiova) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Pelegrini Safira Alisson cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

ACS Petrolul 52 vs. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Eliminare Hanca Sergiu Cătălin (ACS Petrolul) – În temeiul art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Hanca Sergiu Cătălin cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei.