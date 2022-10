Ce declara Adrian Mititelu înainte ca Marius Croitoru să fie demis: ”Eu m-am săturat de posesie. Sunt dărâmat și nu mai chef să fac ceva în fotbal!”

Universitatea Craiova 1948 a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Târgovişte, în etapa a 13-a din Superliga.

La 2 ore după meci, Craiova a anunțat despărțirea de antrenor.

”Dă-o dracului de posesie, eu m-am săturat de posesie. Eu am văzut mingea doar la Chindia. A fost un meci foarte urât, cum rar mi-a fost dat să văd. E un joc care m-a dat peste cap. Parcă e o altă echipă, nu-i mai recunosc. Tot am zis că e o chestiune de moment, că mai sunt și perioade proaste, jocul de azi nu are nicio legătură cu ce-mi doresc eu. Sunt dărâmat!

Sunt niște surdo-muți acolo, nu ai ce să vorbești cu ei! Nu vreau să jignesc, sunt niște oameni care nu pot să spună nicio explicație. Mi-e rușine de jocul ăsta. Mi-e rușine să mai spun de play-off. Nu știu dacă mai putem să rămânem în Liga 1 cu jocul ăsta. Nu știu dacă i-a vorbit cineva demisia lui Marius, o să am o discuție cu el, să vedem dacă are vreun antidrog la această situație, nu mai pot continua așa.

Eu i-am oferit toată libertatea și încrederea. După un asemenea joc lucrurile se schimbă. Dacă nu are soluții nu are rost să mai continue. Știți cum e la fotbal? Jocul de azi e o rușine. Cum să mă mai bat eu cu CSU cu un astfel de joc? Sunt jucători pe care nu mai recunosc. Vin și ei la stadion să joace fotbal din când în când. Jocul este lamentabil. Eu nu pot uita să văd rezumatul. Echipa e în cădere liberă, am simțit asta

Am mers pe niște situații, că am avut accidentați, că am avut ghinion, dar la noi jocul scârțâie de 5-6 etape. Adversare știu ce jucăm, vin aici să se aglomereze. Cred că au ignorat forța celor de la Chindia, au câștigat pe merit aici la Craiova. Dacă întrebai care echipă merită în play-off, ei au fost de trei ori mai buni ca noi. Poate i-am lăudat prea mult, dar am făcut-o din suflet.

S-a umplut paharul, sunt dărâmat și nu mai chef să fac ceva în fotbal. Avem condiții de play-off și jucătorii sunt plătiți bine. Nu ai cum să iei 6 puncte în următoarele meciuri că nu e nicio perspectivă. Trebuie să ne gândim anul ăsta să nu retrogradăm. Concluzia e că meciul ăsta mi-a schimbat toate planurile, mi s-a luat gândul de la play-off. N-am văzut în vestiar ceva să mă încânte. Nimeni n-a putut să-mi dea o explicație. Doar niște povești ale lui Croitoru, dar ce să fac eu cu ele?”, a spus Adrian Mititelu, după meci.