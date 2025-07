Ce drum a ales Cristi Săpunaru după plecarea de la Rapid? Mesajul fostului căpitan

Săpunaru urmează aceste cursuri încă din timpul sezonului, atunci când existau zvonuri că ar urma să ocupe această poziție la Rapid. Giuleștenii l-au numit director sportiv pe Mauro Pederzoli, iar fostul fundaș a plecat de la echipă.

Cu ce se ocupă Cristi Săpunaru, după ce s-a despărțit de Rapid

De asemenea, Cristi Săpunaru a transmis că vrea să se bucure cât mai mult de vacanță și să petreacă timp alături de familie, înainte să revină la o echipă.

„Momentan mă mai bucur de vacanță. Mai merg la tenis de picior, la tenis de câmp. Încerc să stau cu familia cât mai mult.

Sunt la cursul de director sportiv. În noiembrie se termină, sper să-l termin cu brio. Cursul e plătit de Rapid integral, da. Nu am nicio problemă cu Victor Angelescu. Singura problemă care m-a deranjat e că a mințit suporterii.

Sunt rapidist de la opt ani. Am fost adus pe Giulești de un părinte, eram doi copii care am mers la fotbal împreună. Ne-a dus la opt ani. Am văzut că la mine în cartier erau numai rapidiști și am mers cu ei la meci”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.